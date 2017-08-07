София Ротару отмечает 70-летие на Сардинии

Украинская певица София Ротару 7 августа отмечает свой 70-летний. Это событие артистка празднует в компании родственников на Сардинии.

В Instagram-аккаунте Ротару была опубликована серия фото с отдыха, на которых она красуется в изысканной вышиванке, пишет korrespondent.net.

София Ротару - советская и украинская певица молдавского происхождения. Она является обладательницей званий Народной артистки СССР (1988 год) и Героя Украины (2002 год).

В настоящее время репертуар артистки включает более 500 песен на русском, украинском, молдавском и других языках.