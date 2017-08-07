Под Киевом поймали крупную игуану

В селе Крушинка Васильковского района Киевской области обнаружена крупная ящерица игуана. Об этом сообщает Команда спасения животных в Киеве (Kyiv Animal Rescue Group) на своей странице в Facebook.

"В Команду спасения животных обратилась женщина с заявлением о том, что у нее по огороду уже несколько недель ходит динозавр и ест кабачки. Уже весь урожай кабачков съел и грядки потоптал. Несмотря на кажущуюся странность заявления, женщина довольно подробно описала внешность динозавра и его размеры", – говорится в сообщении.

Команда спасателей выехала в село Крушинка и на кусте возле частного дома обнаружила метровую игуану.

Сообщается, что ящерица не оказала сопротивления, поскольку была очень истощена и обезвожена. Ее госпитализировали в ветклинику Киевского зоопарка, где ее лечением займутся специалисты-герпетологи, сообщает korrespondent.net.