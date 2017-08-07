В Австралии в лодку врезался кит: пассажиры получили множественные переломы

В Австралии горбатый кит врезался в лодку с пассажирами, передает Yahoo7 News. В итоге инцидента несколько человек получили травмы.

Издание сообщает, что лодка направлялась в порт Вистсандейс в штате Квинсленд, когда внезапно в ее дно врезался кит. В итоге девятиметровое судно взлетело в воздух, а люди, находившиеся в ней, сбиты с ног.

"В считанные доли секунды мы все были сбиты с ног и ударились об пол, когда лодка взлетела в воздух", - отметил капитан судна Оливер Галеа.

Двое туристов в результате столкновения получили переломы ребер, травмы лица и головы. Один 71-летний пассажир потерял сознание, сообщает korrespondent.net.

Экипаж лодки оперативно вызвал спасательные службы, которые прибыли на место на вертолете.

"Мы видим китов постоянно, но о подобных случаях никогда не слышали", - прокомментировал инцидент капитан.