Жителя Кодру задержали за браконьерство

Столичные полицейские задержали браконьера. 58-летний житель Кодру охотился на диких голубей в лесополосе.

Добычей мужчины стали четыре птицы. Также у него обнаружили незарегистрированное ружье и патроны. Как выяснилось, браконьер охотился не впервые и оборудовал для этого специальное укрытие.

Патроны и оружие отправили на экспертизы. Мужчине грозит штраф от 1500 до 4500 леев.

Охота в этот период года запрещена законом, а мужчина не является членом Ассоциации охотников и рыболовов РМ.