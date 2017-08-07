Похищенная фотомодель почти неделю провела в сумке: ее планировали продать в рабство

20-летняя британская фотомодель Хлоэ Эйлинг вернулась домой. Ее поиски продолжались шесть дней. Как выяснилось позже, она почти неделю с 11 по 17 июля провела в сумке. Она приехала из родного города Кулсдон в Великобритании в Милан по приглашению на фотосессию, но кастинг оказался ловушкой. В студии модель связали и сделали ей инъекцию.

Очнулась она уже в сумке в багажнике машины. Ее привезли в загородный дом в коммуну Лемье в регионе Пьемонт недалеко от Турина. Все это время ее держали связанной и в наручниках и продолжали колоть кетамин, который используется в медицине в качестве наркоза.

«Это было мое первое путешествие в Италию. Я боялась за свою жизнь каждую секунду, каждую минуту, каждый час" - призналась позже журналистам девушка.

Похитители действовали по меньшей мере вчетвером и собирались продать модель в сексуальное рабство, передает euronews.com. «Лот» оценили в 300 тысяч евро в виртуальной валюте и выставили на аукцион в даркнете. Расчет был на клиентов из стран Ближнего Востока. В разговоре с одним из злоумышленников Хлоэ узнала, что он уже заработал на торговле людьми в интернете 15 миллионов евро за пять лет.

Однако девушке повезло, и один из похитителей – 30-летний уроженец Польши Лукаш Херба – сжалился над ней и отпустил, узнав, что у модели есть двухлетний ребенок. Итальянская полиция задержала преступника. 18 июля британские правоохранители провели обыск в квартире Хербы в Олдбери в графства Уэст-Мидлендс на западе Англии. Поиски его сообщников продолжаются.

Это уже не первый раз, когда звезда таких таблоидов, как британский The Sun, известный скандальными историями о жизни звезд и индустрии развлечений, попадает в непростую ситуацию. В апреле Хлоэ гуляла по Елисейским полям в Париже как раз в момент теракта, в результате которого был убит полицейский.

«Хлоэ пережила ад, ей понадобится время, чтобы полностью прийти в себя», – сказали журналистам родственники, которые и заявили полиции, когда потеряли связь с девушкой.

Хлоэ поблагодарила полицейских Италии и Великобритании за свое спасение.