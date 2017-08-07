В Цюрихе отыграли 8-часовой концерт для зрителей на кроватях

Необычный концерт неоклассической музыки был дан в ночь на понедельник в швейцарском Цюрихе. Свое новое 8-часовое произведение под названием "Сон" представил британский композитор Макс Рихтер, предложивший к нему особенную форму восприятия – путем погружения в состояние полного покоя.

Музыканты играли с полуночи до 8 утра. Для удобства зрителей в зале были расставлены кровати от одного из крупнейших мировых производителей мебели.

Над своей колыбельной Рихтер работал два года, передает euronews.com.

“Это произведение – предложение сделать паузу, – объяснил музыкант. – Знаете, современный мир переполнен всяческой информации, мы круглосуточно прикованы к экранам, постоянно заняты. А эта композиция дает возможность по-настоящему отвлечься и просто остановиться”.

По окончании концерта зрители наградили музыкантов сонными аплодисментами и тут же погрузились в свои смартфоны.