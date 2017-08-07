В Кривом Роге задержали полуголого офицера полиции за пьяную драку

В Кривом Роге за пьяную драку возле кафе задержан исполняющий обязанности начальника Долгинцевского отделения полиции Руслан Писный. Мужчина был в полуголом виде, сообщает издание Кстати.

При задержании он продолжал вести себя вызывающе, даже когда приехал экипаж патрульной полиции. В конечном итоге его доставили в отделение полиции, составили протокол, – говорится в сообщении.

Утверждается, что на безобразие подопечного уже отреагировал начальник Нацполиции Украины Сергей Князев, который сообщил, что правонарушителя уволят по результатам служебной проверки. Пока же его отстранили от выполнения обязанностей, пишет korrespondent.net.