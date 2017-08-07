Кристиан Бэйл потолстел до неузнаваемости. ФОТО

В сети появились снимки американского актера Кристиана Бэйла, набравшего вес для новой роли. Фотографии были опубликованы в Twitter.

«Кристиан Бэйл в новом образе для роли Дика Чейни, байопика, режиссером которого станет @GhostPanther, попался в объектив папарацци. Он неузнаваем», — написал пользователь @banerjee_debi.

43-летний актер сыграет бывшего вице-президента США Чейни в ленте кинематографиста Адама Маккея, с которым ранее Бэйл работал на съемках «Игры на понижение». Название картины, а также дата выхода пока неизвестны.

В январе 2016-го стало известно, что актер отказался от роли итальянского конструктора и автогонщика Энцо Феррари из-за необходимости набрать вес, отмечает Лента.ру.

В 2004 году Бэйл похудел до 55 килограммов ради ленты «Машинист», после чего ему пришлось набрать почти 45 килограммов для главной роли в фильме «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана.

76-летний Дик Чейни — республиканец, который работал в администрациях четырех президентов США. Был вице-президентом при Джордже Буше-младшем (2001-2009 годы), а также дважды исполняющим обязанности президента, когда Бушу проводили процедуры, требующие общего наркоза.