В июле в Украине было зафиксировано семь инцидентов с применением физической силы против работников СМИ – в Киеве, Виннице, Николаеве, Кривом Роге, Житомирской области, Черкассах и в Марьинке (Донецкая область). Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).
"Большинство пострадавших – телевизионщики или журналисты интернет-изданий. По словам пострадавших, все эти случаи связаны с выполнением журналистами их профессиональных обязанностей", – говорится в сообщении.
В союзе убеждены, что ситуация с физической безопасностью журналистов является одной из самых острых проблем, передает korrespondent.net.
"В такой большой стране как США с начала года зафиксировано только 11 случаев применения физической силы к журналистам, а в Украине семь – всего за один месяц", – заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ЛЕВ
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На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возрастет вероятность отравления. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День вряд ли будет богат событиями. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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КОЗЕРОГ
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Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет напряженным с самого утра. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW