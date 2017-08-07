На Украине за месяц избили семь журналистов

В июле в Украине было зафиксировано семь инцидентов с применением физической силы против работников СМИ – в Киеве, Виннице, Николаеве, Кривом Роге, Житомирской области, Черкассах и в Марьинке (Донецкая область). Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

"Большинство пострадавших – телевизионщики или журналисты интернет-изданий. По словам пострадавших, все эти случаи связаны с выполнением журналистами их профессиональных обязанностей", – говорится в сообщении.

В союзе убеждены, что ситуация с физической безопасностью журналистов является одной из самых острых проблем, передает korrespondent.net.

"В такой большой стране как США с начала года зафиксировано только 11 случаев применения физической силы к журналистам, а в Украине семь – всего за один месяц", – заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.