Статистика аварий в столице

Ежемесячно в столице происходит в среднем около ста ДТП. С января по июль 2017-ого 34 человека, в том числе один ребенок, погибли, более восьмисот, включая 94-ех детей, получили травмы. О ситуации на дорогах в Кишиневе за прошедшие семь месяцев этогго года отчитался замначальника муниципальной полиции Сильвиу Мушук.

За семь месяцев столичная полиция зарегистрировала почти 700 ДТП. Больше всего аварий - 164 - произошло в столичном секторе Ботаника. В этих ДТП погибли девять человек, еще 193 получили травмы.

Чаще всего пешеходов на зебре сбивали на Рышкановке. Там произошло 23 такие аварии. Три человека погибли, 20 получили различные травмы. Всего же за семь месяцев в столице произошло 302 наезда на пешеходов. Жертвами этих аварий стали 20 человек. 293 были травмированы.

Почти в половине из этих случаев пешеходы переходили дорогу по правилам. Каждое седьмое ДТП произошло из-за превышения скорости. Это привело к гибели 14-ти человек. По вине двоих пьяных водителей пострадали четыре человека. Несоблюдение дистанции стало причиной 73-ех аварий. Один человек погиб.

Больше всего ДТП в столице произошло в мае - 117. Самым аварийным днем недели за семь месяцев года стала пятница - 118 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали десять человек, и еще 137 получили травмы. С января по июль произошло 90 аварий с участием общественного транспорта.

Чаще всего в ДТП попадали такси, реже - маршрутки. Три человека погибли, травмы получил 131. И еще одна удручающая цифра в статистике - за семь месяцев этого года пьяными за рулем поймали свыше пятисот водителей.





