Полиция конфисковала партию экстази на сумму в 300 тысяч леев

Крупную партию наркотиков, которую посылкой отправили в нашу страну из Нидерландов, удалось конфисковать полиции. С поличным задержали и получателя. В посылке находилось свыше полутора тысяч таблеток экстази на сумму примерно 300 тысяч леев.

Полицейские о посылке знали, так как давно наблюдали за подозреваемым и ранее уже произвели несколько контрольных закупок. Таблетки наркоторговец планировал продавать в столичных заведениях по 200 леев за штуку.

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. С начала года полиция конфисковала более трех тысяч таблеток экстази.





