В Кемерово БТР на перекрестке переехал легковушку. ВИДЕО

В Кемерово бронетранспортер на перекрестке наехал на легковой автомобиль. Авария произошла около 8 утра по местному времени на пересечении двух улиц.

Очевидцы рассказывают, что машина Kia Ceed двигалась на зеленый сигнал светофора, когда справа на нее наехал БТР. Перед бронетранспортером перекресток проехал УАЗ с включенной мигалкой и сиреной, поэтому остальные машины остановились перед светофором, пишет meduza.io.

По предварительной информации, никто не пострадал. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.