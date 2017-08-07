Французы не хотят платить первой леди

Попытки президента Франции Эммануэля Макрона наделить свою супругу Брижит официальным статусом первой леди страны столкнулись с широким сопротивлением общественности. Соответствующую петицию с осуждением этой инициативы подписали уже более 150 тысяч человек.

Как сообщает euronews.com, в обращении, автором которого выступил художник Тьерри Поль Валетт, заявлено, что нет никаких оснований для того, чтобы жена главы государства получала за свое положение деньги из государственной казны.

“Мы не можем согласиться с тем, чтобы в момент, когда во Франции принят закон об этике политической и общественной жизни, супруге президента страны был присвоен особый статус”, – подчеркивается в петиции.



Еще в ходе своей предвыборной кампании Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что в случае прихода в Елисейский дворец его супруга “будет играть общественную роль”, но “не будет при этом получать средств из казны”. Он также критиковал действия своих предшественников на президентском посту, которые так и не внесли ясности в статус жены главы государства, и назвал такую позицию “лживой”, пообещав с этой ситуацией покончить уже в первые недели своего президентства.