Роман Абрамович и Дарья Жукова разводятся

Российский миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова объявили о разводе.

"После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе", - говорится в совместном заявлении пары.

В заявлении также отмечается, что Абрамович и Жукова намерены совместно воспитывать детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге, сообщает ВВС.