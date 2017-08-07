Штат Иллинойс учредил День Барака Обамы

Бывший президент США Барак Обама удостоен нового государственного праздника в своем прежнем штате Иллинойс.

Как сообщает The Hill со ссылкой на правительство штата, праздник будет отмечаться каждый год в день рождения Обамы - 4 августа, начиная с 2018 года, сообщает nv.ua.

По заявлению властей штата, праздник “учрежден в честь 44-го президента Соединенных Штатов Америки, который начал свою карьеру, обслуживая народ штата Иллинойс в Сенате штата Иллинойс и сенате Соединенных Штатов, и посвятил свою жизнь защите прав американцев и строительству мостов между общинами”.

Сенатский законопроект 55 был принят единогласно обеими палатами.

Обама отметил свой 56-летний юбилей в пятницу, 4 августа.