В Одессе из-за жары упала в обморок лошадь, катавшая туристов

Вечером в субботу, 5 августа, на улице Греческой в Одессе из-за жары потеряла сознание лошадь, которая была запряжена в прогулочную карету для катания туристов.

Об этом сообщает Пушкинская.net со ссылкой на очевидцев.

Животное несколько раз пыталось самостоятельно подняться, однако ему это не удалось. На место вызвали ветеринаров.

Прохожие чуть не побили возчиков из-за эксплуатации лошади в жару и поливали животное водой, пишет nv.ua.

Люди вызвали полицию, чтобы те зафиксировали жестокое обращение с животным. На место прибыла хозяйка животного.

Впоследствии лошадь отошла и поднялась.