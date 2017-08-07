Трое граждан Турции хотели незаконно пересечь молдавскую границу

Пограничная полиция задержала троих граждан Турции, которые пытались незаконно пересечь молдавскую границу, вплавь через Прут. Они были арестованы на 30 суток.

3 августа пограничный патруль сектора «Фрасинешты» получил оперативную информацию и был направлен в село Макарешты Унгенского района. Там, таможенная служба задержала троих турецких граждан в возрасте 25 лет, 31 и 51 года.

При них были обнаружены три надувных круга, запас одежды, полиэтиленовые пакеты, мобильные телефоны, веревки и турецкие паспорта с проездными билетами, по которым они прибыли в Молдову.

Все трое были арестованы на 30 суток. Возбуждено уголовное дело за попытку незаконного пересечения государственной границы.