В Сети было обнародовано видео с роботом, созданным для помощи в тренировке футболистов. В ролике показано, как проигравшая в забеге машина отомстила человеку, сбив его с ног.
Известно, что организовал забег представитель Бэйлорского университета в США Шон Падден. Он же принимал в нем участие, и даже смог опередить своего противника-робота. Однако тот отреагировал довольно неожиданно - подъехал к мужчине и сбил его с ног, пишет korrespondent.net.
Видео за два дня собрало тысячи лайков и ретвитов интернет-пользователей.
"Я сделал это ради человечества. Машины не будут сражаться честно, и лучше бы нам быть готовыми к этому", - отметил Падден.
The time @SeanJpadden raced the Dummy for Curfew! #ManVsMachine pic.twitter.com/Xgc7tCcJ6c— Matt Rhule (@CoachMattRhule) August 4, 2017
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ДЕВА
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День вряд ли будет богат событиями. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет напряженным с самого утра. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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авторы DW