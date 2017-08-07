Робот отомстил мужчине, победившему его в забеге. ВИДЕО

В Сети было обнародовано видео с роботом, созданным для помощи в тренировке футболистов. В ролике показано, как проигравшая в забеге машина отомстила человеку, сбив его с ног.

Известно, что организовал забег представитель Бэйлорского университета в США Шон Падден. Он же принимал в нем участие, и даже смог опередить своего противника-робота. Однако тот отреагировал довольно неожиданно - подъехал к мужчине и сбил его с ног, пишет korrespondent.net.

Видео за два дня собрало тысячи лайков и ретвитов интернет-пользователей.

"Я сделал это ради человечества. Машины не будут сражаться честно, и лучше бы нам быть готовыми к этому", - отметил Падден.