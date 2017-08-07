Ирландский городок ищет новых жителей по всей стране

Сельский городок Килтиклохер на западе Ирландии, где сегодня проживает всего 233 человека, дал клич в СМИ, приглашая переехать к себе семьи из других регионов.

Помимо живописных местных пейзажей и уютных сельских улочек, гостеприимные хозяева обещают приезжим недорогую по ирландским меркам аренду: менее 100 евро в неделю.

Если для приезжих семей это, возможно, лишь вопрос загородного досуга, то для жителей Килтиклохера на кон практически поставлено их выживание как населенного пункта. Дело в том, что в местной начальной школе сейчас всего 14 учеников, и если туда не запишется еще хотя бы один учащийся, она потеряет ровно половину из двух своих учителей, пишет Independent.

Кампания по спасению Килтиклохера под названием KiltyLive началась в июле со встречи жителей в зале местного муниципалитета. Многие из них несколько лет назад сами переехали сюда из городов, поэтому единогласно поддержали план с привлечением новой волны горожан.

Старожилы уверены, что новички смогут по достоинству оценить местный колорит и неторопливую жизнь, которая отлично подходит для воспитания детей, передает newsru.com.