Сельский городок Килтиклохер на западе Ирландии, где сегодня проживает всего 233 человека, дал клич в СМИ, приглашая переехать к себе семьи из других регионов.
Помимо живописных местных пейзажей и уютных сельских улочек, гостеприимные хозяева обещают приезжим недорогую по ирландским меркам аренду: менее 100 евро в неделю.
Если для приезжих семей это, возможно, лишь вопрос загородного досуга, то для жителей Килтиклохера на кон практически поставлено их выживание как населенного пункта. Дело в том, что в местной начальной школе сейчас всего 14 учеников, и если туда не запишется еще хотя бы один учащийся, она потеряет ровно половину из двух своих учителей, пишет Independent.
Кампания по спасению Килтиклохера под названием KiltyLive началась в июле со встречи жителей в зале местного муниципалитета. Многие из них несколько лет назад сами переехали сюда из городов, поэтому единогласно поддержали план с привлечением новой волны горожан.
Старожилы уверены, что новички смогут по достоинству оценить местный колорит и неторопливую жизнь, которая отлично подходит для воспитания детей, передает newsru.com.
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День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет напряженным с самого утра. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW