11 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий.

Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести. Погибшими при терактах также числятся 19 террористов.