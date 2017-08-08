Молодой человек убил отчима и тяжело ранил мать

Настоящая драма развернулась в семье наших сограждан, которые живут в итальянском городе Бергамо. Молодой человек с особой жесткостью расправился с отчимом, а позже напал на мать. Женщину доставили в больницу с тяжёлыми травмами.

Как сообщает stirilocale.md, парень накинулся на отчима-итальянца с молотком, а потом взял нож и нанёс жертве ещё несколько ударов.

Молодой человек попытался расправиться и с собственной матерью. Он нанёс ей несколько серьёзных ранений. Женщину спасло то, что соседи услышали крики и вызвали полицию.

Нападавший даже не попытался скрыться с места преступления. Он дождался приезда правоохранителей на кухне.







