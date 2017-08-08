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В многоэтажном доме на Рышкановке прорвало трубы
// фото: ФедералПресс
11:55, 08 Aug 2017
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В многоэтажке на Рышкановке несколько дней назад прорвало трубы и затопило подвал и помещение, где находится парикмахерская. Жильцы дома говорят, что никто никаких мер не принимает. А хозяйка салона красоты утверждает, что такое за последние три года случалось уже несколько раз, но возместить ущерб никто не собирается.

Вода затопила парикмахерскую в субботу вечером, и с тех пор льет не переставая.

Хозяйка салона красоты жалуется, что никто ничего не делает, чтобы устранить течь.

"Нас затапливает пять-семь раз в год. Месяц назад тоже лопнула труба. Мы звонили неоднократно. Слесарь сказал, что не может прийти, потому что у него обед. Сотрудников муниципального предприятия №20 найти не удалось", - сказала хозяйка салона красоты Надежда Виеру. 

Ответственные за водопровод обещают решить проблему. Однако пока бригада ремонтников работала во дворе, в подвале все еще текла вода. А жильцы дома остались без воды.

Специалисты сообщили, что авария произошла из-за перепада давления в трубах и уточнили, что их заменили в 2005 году.

Сотрудники муниципального предприятия обещают решить проблему в ближайшее время.




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