Двоих жителей Приднестровья приговорили к тюремному заключению за грабежи

К 13 и 14 годам лишения свободы приговорили двоих жителей левобережья за грабеж. Кроме того, им придется также заплатить почти 250 тысяч леев штрафа.

По данным следствия, зимой 2015 года осужденные с двумя сообщниками проникли в дом в селе Бошкана Криулянского района, связали жильцов, и забрали девять тысяч леев, бытовую технику, и угнали машину.

Одного из грабителей поймали спустя месяц после преступления, второго задержали через восемь месяцев в России. Его экстрадировали в Молдову. Еще двоих сообщников объявили в международный розыск.

Приговор можно обжаловать.





