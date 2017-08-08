Умер актер Харуо Накадзима, сыгравший Годзиллу

В возрасте 88 лет скончался известный японский актер Харуо Накадзима, сыгравший Годзиллу в целом ряде фильмов, передает Comicbook.

Сообщается, что в первых десяти версиях Годзилла создавался без помощи компьютерной графики, а потому актер вынужден был сниматься в специальном костюме, пишет korrespondent.net.

В 2010 году Накадзима выпустил свои мемуары под названием "Моя жизнь в шкуре монстра". В книге автор рассказал о тех трудностях, с которыми он столкнулся во время съемок.

Первый фильм про Годзиллу был выпущен в 1954 году киностудией Toho.