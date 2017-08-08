Хакеры выложили в сеть сценарий пятой серии Игры престолов

Группа хакеров, взломавших сеть кабельного телеканала HBO, выложила в Сеть сценарий пятой серии новой "Игры престолов", передает The Hollywood Reporter. Помимо сценария также была обнародована переписка одного из руководителей.

Сообщается, что взломщики адресовали к генеральному директору HBO Ричарду Плеферу видеообращение, в котором выставили требование о деньгах, не указав конкретную сумму.

Также хакеры отметили, что взломать защиту HBO оказалось делом не из легких, пишет korrespondent.net.

"Мы успешно проломили защиту вашей огромной сети. HBO был одной из наших наиболее сложных целей, однако мы добились успеха, потратив на это 6 месяцев", - отмечено в сообщении.