На Прикарпатье депутат приковал себя наручниками к батарее в кабинете мэра

Депутат Ивано-Франковского городского совета Андриан Волгин приковал себя наручниками к батарее в кабинете городского головы Руслана Марцинкива. Об этом сообщает Фиртка.

Отмечается, что таким образом депутат протестует против застройки нардепом Юрием Соловьем территории возле городского озера.

Сам же Марцинкив на своей странице в соцсети Facebook назвал такие действия Волгина спектаклем, пишет korrespondent.net.

"Хочу напомнить общественности и самому Волгину, что он является депутатом городского совета. Более того, он член депутатской земельной комиссии. Поэтому для того, чтобы решать земельные вопросы, ему совсем не обязательно делать шоу в моем кабинете. У него есть другие рычаги влияния на эту ситуацию, в поле закона и здравого смысла", – сообщил он.

По словам мэра, вопрос этой застройки уже решается УЗЭ и Госстройинспекцией.

Также Марцинкив поручил создать временную контрольную комиссию городского совета для решения этого вопроса