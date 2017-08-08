Призер конкурса красоты "Мистер мира" распространял наркотики в ночных клубах Молдовы

Один из самых красивых мужчин Молдовы арестован по обвинению в торговле наркотиками. Mister World Moldova 2016 распространял экстази по ночным клубам. Так утверждают в Национальном инспекторате расследований и прокуратуре. Три человека взяты под стражу.

Сеть наркоторговцев организовал бывший полицейский спецназа, который работал также телохранителем. Одним из распространителей стал титулованный красавец 23 лет. При обыске у них нашли свыше 900 таблеток экстази. На черном рынке наркотики стоили бы более 200.000 леев.

"По данным следствия, эти наркотики были ввезены в Молдову из Европейского Союза. Вероятно, из Голландии. Часть наркотиков мы изъяли прямо на почте. Задача задержанных была распространить наркотики по развлекательным заведениям", - сказал прокурор Корнел Братунов.

Арестованные, включая обладателя титула Mister World Moldova, признали свою вину. Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы.





