Растут поступления в госбюджет от таможни

Таможенная служба обеспечила к началу августа поступления в бюджеты всех уровней свыше 11 млрд. леев.

Как сообщает Инфотаг, это на на 1,787 млрд (20%) больше аналогичного периода 2016 года.

В том числе в июле в казну государства таможенными органами перечислено 1,608 млрд. леев (+15%).