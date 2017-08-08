Раскрыта схема подделки документов для получения кредитов

Мужчину и женщину задержали в столице по подозрению в подделке документов для желающих получить кредиты. Чтобы поймать их с поличным, полицейские представились клиентами, и за две тысячи леев купили у них трудовую книжку и справку о заработной плате.

По данным следствия, подозреваемые предпочитали оказывать услуги только рекомендованным клиентам. За помощь в получении займа они требовали от семи до десяти процентов.

В результате обысков у них нашли фальшивые дипломы бакалавра, печати различных предприятий и поддельные бухгалтерские документы.

Подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы.