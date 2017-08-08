ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

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