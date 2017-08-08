Трое жителей Окницы попали под арест за кражу трактора

Троих жителей Окницы подозревают в краже трактора. В полицию обратился владелец сельхозмашины. По его словам, ущерб составлил 250 тысяч леев.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были обнаружены две униформы, патроны, незарегистрированное охотничье ружье неустановленной модели, бинокль, мобильные телефоны, симкарты, а также запчасти и детали от трактора.

Подозреваемых арестовали на 30 дней, им грозит от 7 до 12 лет заключения. Правоохранители устанавливают, не были ли они причастны к другим подобным преступлениям.