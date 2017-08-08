В столице за рулем угнанного автомобиля задержали 20-летнего парня

В столичном парке на Буюканах сотрудники полиции взяли под стражу фигуранта уголовного дела. 20-летний уроженец Ниспорен промышлял угоном машин советского производства и воровством.

В момент задержания молодой человек парковал автомобиль ВАЗ, угнанный из двора жилого дома в ночь на 2 августа. Затем в машине были обнаружены украденные аксессуары от автомобилей.

На допросе в Инспекторате полиции Буюкан подозреваемый признался в содеянном. Угнанный автомобиль скоро передадут владельцу.

Отмечается, что мужчину объявили в розыск после угона другого автомобиля. Чужое транспортное средство он пытался продать жителю села Селиште, Ниспоренского района.

Подозреваемому грозит штраф от 13 тысяч до 27 тысяч леев, от 180 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до четырех лет тюрьмы. Ранее молодой человек был судим за подобные преступления.