Ресторан в Китае предложил клиенткам скидку в зависимости от размера груди

В городе Ханчжоу в провинции Чжэцзян появился ресторан, где в зависимости от размера груди женщины могут получить скидку, пишет газета "Цяньцзян ваньбао".

Газета отмечает, что ресторан периодически организует подобные акции, ранее здесь предоставляли скидки в зависимости от роста и веса клиентов.

В августе при входе в ресторан повесили большой плакат, на котором были нарисованы мультяшные девушки, наглядно демонстрирующие за какой объем какую скидку можно получить. Чтобы никого не обидеть, владельцы заведения предоставляли скидку всем девушкам начиная с 5%, максимальная скидка могла достичь 65%, пишет РИА Новости.

Однако такая реклама стала причиной жесткой критики, особенно со стороны пожилых людей. Через несколько дней изображения были удалены, но скидки остались.

Среди молодежи были как позитивные, так и отрицательные отзывы, некоторые сочли спецпредложение дискриминацией женщин. В соцсетях писали, что за такие акции необходимо штрафовать, а одна из женщин даже сообщила, что уже позвонила на горячую линию в мэрию города.