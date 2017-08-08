Неизвестные "обезглавили" трех динозавров в австралийском музее

Неизвестные отпилили головы у трех дорогостоящих моделей динозавров в австралийском Национальном музее динозавров, сообщает издание Huffington Post Australia.

Как пишет издание, модели динозавров находились в расположенной на улице части экспозиции. Чтобы добраться до них, преступники должны были перелезть через забор высотой 1,2 метра. Полиция полагает, головы динозавров отпили с помощью шлифовальной машины или ножовки.

​Инцидент произошел в субботу. На данный момент злоумышленников и головы динозавров найти не удалось. Сотрудник музея сообщил, что ущерб оценивается в несколько тысяч долларов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это уже четвертый аналогичный случай в истории музея. Впервые в 2013 году динозавр был украден также из расположенной на улице экспозиции музея.





