Под Киевом поймали "динозавра, пожиравшего кабачки"

Киевские волонтеры, занимающиеся спасением животных в Киеве и окрестностях, получили сообщение о том, что на огороде у жительницы села Крушинка орудует динозавр.

«В Команду спасения животных обратилась женщина с заявлением о том, что у нее по огороду уже несколько недель ходит динозавр и ест кабачки. Уже весь урожай кабачков съел и грядки потоптал», — сообщается на странице команды Kyiv Animal Rescue Group.

Выехавшие на место инцидента спасатели обнаружили на кусте возле частного дома крупную игуану. Они предполагают, что пресмыкающееся, видимо, сбежало у кого-то довольно давно, так как, несмотря на внушительные размеры (более 1 м в длину), сопротивления не оказало. Питомица была сильно истощена и обезвожена.

Игуана помещена в ветеринарную клинику Киевского зоопарка, где ее лечением займутся специалисты-герпетологи, передает Моя планета.