Полицейских уволили за фейковое покорение Эвереста

олиция индийского города Пуна уволила со службы супружескую чету, которая обманом получила сертификат покорителей Эвереста.

Динеш и Таракешвари Ратход были уволены 5 августа, уточнил он.

"Они предоставили ложную информацию правительству Непала, как и полиции Махараштры, что они достигли вершины Эвереста. Они получили сертификат от правительства Непала, а также не явились на службу по возвращении", — заявил Патил.

По словам собеседника агентства, полиция провела внутреннее расследование в отношении четы Ратход, установила, что они предоставили ложную информацию властям, и приняла решение об увольнении, пишет РИА Новости.

Супруги Динеш и Таракешвари Ратход привлекли внимание общественности летом прошлого года, после того как заявили, что стали первой индийской супружеской парой, покорившей наивысшую точку Земли. Однако местные альпинисты утверждали, что супруги Ратход никогда не были на вершине Эвереста, а на снимках оттуда заметны признаки обработки в фоторедакторе. В результате полиция начала проверку.

В конце августа прошлого года власти Непала установили, что покорения вершины действительно не было, лишили супругов сертификата и запретили им в течение 10 лет заниматься альпинизмом. В ноябре чету отстранили от службы на время расследования.