Боевой вертолет Apache разбился во время тренировочного полета в Израиле, один пилот погиб, второй пострадал, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ВС страны.
По информации агентства, инцидент произошел на военно-воздушной базе "Рамон" на юге Израиля. По этому делу начато расследование. До завершения расследования командование ВВС ввело запрет на полеты всех боевых вертолетов, пишет РИА Новости.
Как сообщают израильские СМИ, вертолет Apache разбился рядом с посадочной площадкой в понедельник вечером из-за технической неисправности.
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авторы DW