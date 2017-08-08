В США медведь "угнал" внедорожник

В американском городе Дуранго в штате Колорадо медведь "угнал" и разбил внедорожник, сообщает Associated Press.

​Ночью животное забралось в машину, предположительно, сумело снять ее с ручного тормоза и выехать с площадки возле дома. "Угонщик", однако, уехал недалеко, врезавшись в почтовый ящик перед соседним зданием, пишет РИА Новости.

Вызванная соседями полиция установила, что зверь, очевидно, из-за паники, вырвал руль и радио из приборной доски, а также выбил заднее стекло.