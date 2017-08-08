Украинец уснул на надувном батуте: через три дня его прибило к Крыму

В Каркинитском заливе в Крыму 5 августа обнаружили надувной батут, на котором находился 18-летний украинец.

Как выяснилось, 2 августа житель Херсонской области по имени Михаил решил переночевать на детском надувном батуте, установленном на набережной села Лазурное — юноша работал там охранником. Утром Михаил обнаружил, что находится в открытом море.

«Там он провел почти трое суток в условиях сильнейшей жары (в последние несколько дней температура воздуха в тени в Крыму достигает 40 градусов), отсутствия воды и еды», — сообщило РИА Новости. Когда Михаила спасли, он был истощен и обезвожен.



Юношу поместили в больницу в поселке Черноморское на западе Крыма, передает meduza.io. У него диагностирован тепловой удар. Как украинец вернется домой, не уточняется.