НАРЭ установило новые цены на топливо на ближайщие две недели

Национальное агентство по регулированию в энергетике установило цену на самый бензин марки "Premium-95" на следующие две недели – 17,06 лея за литр по сравнению с 16,52 лея прежде, а на дизельное топливо – 14,77 лея, что на 57 банов больше, чем в предыдущий период.

Новые цены на бензин и дизельное топливо вступят в силу в полночь и будут действовать с 9 по 23 августа.

Операторы не вправе продавать в розницу топливо выше, чем установленные НАРЭ цены, напоминает Молдпрес.