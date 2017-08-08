«Когда я узнала, что у него герпес, я просто не могла поверить... Я бы никогда не согласилась спать с ним, если бы знала это раньше», — сказала одна из заявительниц по имени Квантейша Шэрптон. Другие истицы не пожелали разглашать своих имен.

По словам Шэрптон, она вступила в связь с артистом после концерта, в день своего 19-летия. Анализы показали, что у нее нет герпеса, но она считает, что Ашер был обязан предупредить ее о своей болезни. У двух других истиц после контакта с артистом результат анализа на вирус оказался положительным.

Как сообщает издание, месяц назад была обнародована ранее не предававшаяся огласке информация об иске, поданном против Ашера в 2012 году. Тогда женщина, обвинившая певца в том, что он заразил ее герпесом, получила компенсацию в размере 1,1 миллиона долларов.

38-летний Ашер (полное имя Ашер Терренс Реймонд IV) — один из самых полулярных американских r'n'b-артистов. В списке наиболее успешных исполнителей 2000-х, составленном профильным изданием Billboard, он занял второе место, уступив лишь рэперу Эминему, отмечает Лента.ру.