В работе приняли участие 60 человек, в течение трех месяцев они составляли для марки новую коллекцию одежду. За основу были взяты модели прошлых сезонов: платья, юбки, рубашки, топы и брюки. Будет ли эта линейка представлена в продаже, пока не сообщается.

Zara — одна из ведущих торговых сетей корпорации Inditex, основанной в 1985 году испанским предпринимателем Амансио Ортегой. Помимо Zara, в состав Inditex входят такие бренды, как Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и другие, напоминает Лента.ру.