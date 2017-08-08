Американец провел два дня в горной пустыне без еды из-за сломавшейся машины

Житель американского города Финикс (штат Аризона) провел два дня в горной пустынной местности практически без еды из-за сломавшегося автомобиля. Об этом сообщает ABC News.

Мик Оман (Mick Ohman) 27 июля отправился в однодневное путешествие в шахтерский город-призрак Краун Кинг, расположенный в горах Брэдшоу, не сообщив родственникам о своих планах. На обратном пути он решил ехать не по трассе.

Как уточняет KVOA.com, американец хотел насладиться более живописным видом и свернул с дороги, однако его машина сломалась на неровной и каменистой тропе. Это произошло в 25 километрах от Краун Кинга — ближайшего населенного пункта.

По словам Омана, он несколько часов бродил по окрестностям, надеясь поймать сигнал сети, однако ничего не вышло. Из еды и питья у американца с собой были лишь полбутылки воды, две банки пива, сэндвич и крекеры, при этом на жаре бутерброд быстро испортился. Когда запасы закончились, мужчина был вынужден пить собственную мочу, чтобы утолить жажду. Оман отметил, что это оказалось не так противно, как ему представлялось.

Путешественник оставлял на стекле своего автомобиля записки, когда отправлялся на изучение местности, а также выложил из камней просьбу о спасении. Он также записал на свой смартфон несколько видео на тот случай, если его не смогут найти.

На следующий день Оман обнаружил неподалеку от места поломки машины ручей, из которого можно было пить. После второй ночи в автомобиле мужчина решил покинуть его и идти за помощью. На рассвете он заметил байкера и привлек его внимание. Тот доставил путешественника к полицейским.

В итоге Оману оказали медицинскую помощь, при этом от госпитализации он отказался. Мужчине помогли добраться до дома, а автомобиль позднее обнаружили по GPS-координатам, пишет lenta.ru.