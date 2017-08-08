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Грузовой кран в Дании превратили в мини-отель. ФОТО
// фото: Arcgency
15:23, 08 Aug 2017
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Грузовой кран в Копенгагене переоборудовали в мини-отель. На объект размещения под названием The Krane обратили внимание издания New York Post и Mirror.

В кабине башенного крана, расположенной на высоте 15 метров в местном порту, могут разместиться два человека. Помимо спальни, там есть спа-зона с джакузи. Стоимость проживания составляет 2,9 тысячи долларов в сутки.

Кроме того, мини-отель оснащен стеклянной стеной и террасой, откуда гости могут наслаждаться видами города. Постояльцам также предоставляют услуги консьержа и трансфер от аэропорта, пишет lenta.ru.

Помимо этого, внутри конструкции создан зал для переговоров со стеклянными стенами. Открытие заведения намечено на текущий год, конкретная дата не называется.




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