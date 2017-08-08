Власти Сан-Франциско продали улицу, жители которой не платили налоги

Жители элитного района Сан-Франциско Presidio Terrace, где находятся особняки известных политиков и артистов, пришли в шок, узнав, что окрестные улицы больше им не принадлежат.

Оказалось, что власти Сан-Франциско выставили на продажу улицу в Presidio Terrace еще в 2015 году, потому что представители местной ассоциации домовладельцев годами не платили налоги.

"14,9 миллионов долларов – не самая большая цена для того чтобы поселиться по соседству с несколькими сенаторами и лидером палаты представителей", — заявила супружеская чета Тина Лам и Майкл Чен из Сан-Хосе, ставшие счастливыми обладателями части элитного квартала.

Бизнесмены отметили, что приобретенная ими улица прекрасно расположена.

В районе Presidio Terrace находятся множество садовых насаждений, листовых пальм и 35 огромных особняков. Представители местной ассоциации домовладельцев владели этой территорией с 1905 года и едва ли не с тех же пор не платили налоги.

Жители района собираются судиться с новыми владельцами их улицы, передает Вести.ру.