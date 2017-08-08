В Яловенском районе сошли с рельсов 20 товарных вагонов

Возле села Кэрбуна Яловенского района сошли с рельсов 20 вагонов товарного поезда.

Как сообщает Инфотаг, авария произошла накануне вечером. Состав включал 54 вагонов с различными грузами. Во время движения 20 вагонов сошли с рельс, несколько перевернулись и свалились в кювет.

Пострадавших нет, работники Службы государственной защиты и чрезвычайных ситуаций приступили к ликвидации последствий аварии. Еще один вагон товарного поезда перевернулся в Каушанском районе.

Администрация Молдавской железной дороги сформировала комиссию, которая выясняет причины аварий. По предварительным оценкам, аварии произошли из-за расширения и деформации рельс в связи с высокой температурой воздуха.