Предприниматель нанес бюджету ущерб на миллионы леев

Прокуроры передали в суд уголовное дело против руководителя частной фирмы, которая специализировалась на услугах он-лайн казино.

По данным следствия, предприниматель зарегистрировал компанию по предоставлению телефонной связи в интернете, а на самом деле оборудовал зал для желающих сыграть в карты или рулетку в их электронной версии.

Казино действовало с 2014-2017 гг. в столичном секторе Ботаника, при этом на его работу не обратили внимание ни в одном контрольном ведомстве.

Прокуроры установили причастность к организации фирмы лишь одного работника юридического лица. За три года было выплачено некоторое количество средств работникам казино.

В совокупности сумма ущерба, нанесенная госбюджету, превышает 4 млн 445 тысяч леев.

Если вина предпринимателя-мошенника будет доказана в суде, ему грозит до 16 лет лишения свободы, передает Инфотаг.