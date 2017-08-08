Дело о взятке в $2 млн: в Москве начался суд над экс-министром

В Замоскворецком суде Москвы начались предварительные слушания по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов.

По данным следствия, задержанный в ноябре чиновник получил эту сумму за выданную ведомством положительную оценку, позволившую компании “Роснефть” приобрести госпакет акций “Башнефти”. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Улюкаев стал первым министром в истории современнной России, обвиненным в уголовном преступлении, отмечает euronews.com.