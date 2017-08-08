Туристам предложили пожить на активном вулкане

Лавовые просторы, ежечасный риск оказаться в эпицентре извержения — самое захватывающее место для ночлега, предлагаемое путешественникам-экстремалам. Место называется Phoenix House. Дом отдыха расположен на лавовом поле на Гавайах. Вулканическая активность там не прекращается с 1983 года.

Небольшой деревянный дом был разработан дизайнером Уиллом Бейлхарцем, который поместил постройку на одну из самых высоких точек вулкана Килауэа, передает Моя планета.

В доме есть все необходимые удобства, включая доступ к интернету по Wi-Fi. Но кто будет обращать внимание на интернет, когда всего в 6,5 км от ночлега находится раскаленный кратер, выплевывающий потоки лавы!



Аренда домика обойдется в сумму от $100 до $150. Предложение действительно на Airbnb и пользуется спросом.



Килауэа — самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле. Последнее извержение началось 3 января 1983 года и продолжается по настоящее время. В фазу новой интенсивной активности вулкан вступил 6 марта 2011 года.