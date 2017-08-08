Хакеры опубликовали телефонные номера актеров "Игры престолов"

Хакеры, 31 июля взломавшие компьютерные системы телекомпании HBO и похитившие, по их утверждению, полтора терабайта различных данных, продолжают делиться своими находками. Сегодня они решили выложить в интернет телефонные номера и почтовые адреса некоторых из актеров, снимающихся в сериале "Игра престолов".

По информации Guardian, сведения содержатся в архиве объемом 3,4 ГБ, который хакеры, скрывающиеся под псевдонимом "Мистер Смит" (Mr Smith), опубликовали в сети. Также они выпустили видеообращение к гендиректору телекомпании Ричарду Плеплеру с требованием выплатить многомиллионный выкуп. В противном случае они угрожают выложить в интернет полные версии еще не вышедших эпизодов различных сериалов и конфиденциальные документы.

Помимо контактных данных актеров Питера Динклейджа, Лины Хиди и Эмилии Кларк в архиве содержатся черновики сценариев пяти еще не вышедших серий транслируемого сейчас седьмого сезона "Игры престолов", техническая документация, описывающая в деталях устройство внутренней сети телекомпании, а также пароли администраторов, передает Вести.ру.

В HBO ранее подтвердили факт взлома, однако уверены, что почтовая система компании полностью скомпрометирована не была. Телекомпания совместно с полицией и экспертами по кибербезопасности ведет расследование случившегося.

Это не первый случай, когда HBO не удалось уберечь свой контент от преждевременного появления на пиратских сайтах. В 2015-м году первые четыре серии пятого сезона "Игры престолов" были выложены в Сеть до премьеры — в ходе расследования установили, что источником утечки стал кто-то из журналистов, которым серии предоставили предварительно для рецензирования.

Стартовавший в июле седьмой сезон "Игры престолов" в HBO решили никому заранее не показывать, а актеров, участвовавших в съемках, обязали защитить свои почтовые аккаунты системой двухфакторной авторизации, чтобы сценарии не попали к хакерам.